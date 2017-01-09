أكد مستشار قانوني أن تداول الرسائل التحريضية والقرارات الملكية المزورة، التي تعمل على تأليب الرأي العام ضد الدولة، يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.
وأوضح المحامي أحمد المحيميد وفقاً لـ”الرياض”، أن مَن يرتكب إحدى هذه الجرائم يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المحيميد إلى أن آلية التبليغ السليمة للحد من تداول هذه الرسائل، تتم عبر فتح بلاغات بمراكز الشرطة، وتباشر عملية التحقيق من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام.
- مستشار قانوني: هذه عقوبة متداولي القرارات الملكية المزورة عبر واتسآب
- متحدث التعليم: موعد التقديم لحركة النقل الخارجي لم يُحدد بعد.. وحسابي على تويتر لا يزال موقوفاً
- الداخلية تعلن عن مكافأة ضخمة للقبض على 3 مطلوبين
- فيديو يوثق عملية ناجحة للقوات البرية خلف خطوط العدو بالحد الجنوبي
- والد طايع الصيعري يرفض تلقي العزاء فيه.. وهذا رد فعله بعد علمه بخبر مقتله
- تفاصيل جديدة عن الإرهابيين: متستر استأجر الفيلا لهم.. وسيارتان للتنقل وعباءة نسائية!
- 7 تعديلات على نظام المرور.. أبرزها تغليظ عقوبة التفحيط
- ربط حساب المواطن بنظام إيجار.. و31 إجابة تلخص التساؤلات!
- تحديد موعد تحصيل رسوم 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعاملين الوافدين
- الداخلية: قائمة الصيعري بقي منها 5 إرهابيين.. ولا يمكن ربط المساكن بنظام البصمة