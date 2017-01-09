قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن إدارة شؤون المعلمين تواصل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات تمهيداً لحركة النقل الخارجي، مؤكداً أن الوزارة لم تحدد بعد موعد التقديم لحركة النقل.
وحول اختراق حسابه الرسمي على موقع “تويتر” من قبل هاكرز يدعى “فريق الحلم السيئ” يوم الجمعة الماضي، أكد العصيمي أن الحساب لا يزال موقوفاً، فيما يجري التواصل مع الشركة للكشف عن المخترق وسد الثغرات التي أدت لاختراقه رغم توثيقه.
وتوقع العصيمي إعادة فتح الحساب قريباً، واصفاً ما قام به مخترق الحساب بأنه نوع من التعدي على الحقوق وممارسة غير أدبية.
وأضاف وفقا لـ”عكاظ”، أن ما طرحه مخترق الحساب من أسئلة كان بإمكانه أن يرد بها على أي تغريدة من التغريدات المنشورة، وكل ما تطرق له هو جزء من رسالة الوزارة التي تؤديها.
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