رصدت وزارة الداخلية السعودية مبلغ مليون ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن ماجد زايد الشهري، ومطيع سالم الصغيري، وعبد الله زايد الشهري، الثلاثة المتبقين في قائمة الإرهابيين العشرة.
وأكدت وزارة الداخلية على إمكانية زيادة هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حالة القبض على أكثر من مطلوب.
وأعلنت الوزارة على رصدها لمبلغ 7 ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.
يشار إلى تمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على سعيد الشهري، وعبدالعزيز الشهري، وعقاب العتيبي، ومبارك الدوسري، ومحمد العنزي في عملية مسجد الطوارئ في عسير..بحسب مزمز
ونجحت القوات السعودية في تصفية الإرهابيين طلال الصاعدي وطايع الصيعري، في عملية أمنية بحي الياسمين بالرياض، أمس السبت.
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