فوّض نادي «داليان يافانغ» الصيني أحد وكلاء الأعمال السعوديين للتعاقد مع لاعب الاتحاد، «فهد المولد»، وفقًا لـ«العربية نت».
ويسعى النادي الصيني إلى ضم «المولد» نجم المنتخب مقابل ما يفوق مليوني يورو كراتب سنوي، بينما تفضل إدارة الاتحاد الاحتفاظ باللاعب وترفض الدخول في مفاوضات؛ نظرًا لأنه يعد أحد أبرز لاعبي الفريق.
وترك «المولد» ملف الاحتراف خارج المملكة في يد إدارة النادي ، حيث كان يفضل الإعارة حتى يتمكن من العودة إلى الاتحاد مرة أخرى.
ووصفت إدارة الاتحاد التفريط في «المولد» بأنه «ضرب من الجنون» ، مُعلنة تمسكها باللاعب ، خاصةً أنه يعد أحد أهم عناصر الفريق، بحسب تصريح لأعضاء مجلسها المفوض.
وظهر «فهد المولد»، بمستوى باهر مع الاتحاد في الدوري ، حيث تمكن من إحراز 11 هدفًا حتى الآن، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي يقدمه مع المنتخب في تصفيات التأهل لكأس العالم 2018.
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