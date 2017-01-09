نفذت القوات البرية السعودية (الأحد) عملية خلف خطوط القوات المعادية في الحدود الجنوبية، حققت معها النتائج المستهدفة.
وأظهر مقطع فيديو أفراد القوات البرية خلال العملية التي قاموا بها، خلف خطوط العدو، بعد أن نجحوا في طردهم بعيدًا عن الحدود، حيث حققت العملية نتائج إيجابية، واستولت القوات على غنائم وأسلحة ومعدات خلفتها القوات المعادية عند فرارها أمام جنود القوات البرية.
يذكر أن القوات السعودية شنت هجوماً على معاقل ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي صالح قبالة محافظة الطوال الحدودية، فيما نفذت طائرات التحالف عمليات مساندة للمدفعية السعودية بقذف مستودعات أسلحة ومعاقل تابعة للميليشيات في حرض اليمنية.