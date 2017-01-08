قالت صحيفة محلية أن الارهابيين طايع الصيعري وطلال الصاعدي كانا يسكنان فيلا في شارع رقم 105 في حي الياسمين بالرياض منذ ستة أشهر، وهي نظام «دبلوكس» دور أرضي وطابق علوي يتكون من شقة. وأوضحت المصادر أن الفيلا استأجرها أحد المتسترين عليهما من مكتب عقاري، بإيجار سنوي نحو 80 ألفا.
وبحسب صحيفة “عكاظ” يحتوي الدور الذي كان يسكن به الهالكان على نحو خمس غرف مؤثثة بشكل بدائي بمفارش أرضية، إذ من بين الملابس التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية بعد قتل الإرهابيين “عباءة نسائية”، فيما كان المطبخ مليئا بالمواد الغذائية.
وأكدت المصادر أن الارهابيين كانا يترددان على الفيلا التي تضم أيضا جراجا داخليا على فترات مختلفة دون الاحتكاك بالجيران في المنازل المجاورة، وكانا يستخدمان سيارتين في تنقلاتهما إحداها من نوع «جيمس» والأخرى من نوع «هونداي».
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بدأت في السادسة من صباح أمس في محاصرة الفيلا وفرضت طوقا أمنيا كاملا على مداخل ومخارج الحي لمحاصرتهما. وبينت أن الهالكين خرجا للشارع المقابل لوكرهما وبدآ إطلاق النار على رجال الأمن بشكل عشوائي وتنقلا في ثلاثة مواقع مجاورة بعد القفز على الفيلا الملاصقة لوكرهما في محاولة للفرار من الشارع الخلفي الذي كان مشمولا بحصار وطوق أمني ليتم التعامل معهما بشكل فوري وقتلهما قبل إيذاء الأهالي المجاورين.
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