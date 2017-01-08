ذكرت صحيفة محلية أن مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكد ربط برنامج حساب المواطن ببرنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان لضمان حصول الأشخاص المستحقين الدعم الحكومي المخصص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية” قال المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، أن الربط جاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد الأشخاص الذي قد يلجأون إلى الطرق الملتوية للحصول على الدعم.
ومن جهه أخرى لخصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر 31 سؤالا في دليلها الإرشادي لبرنامج حساب المواطن أبرز ما يدور من تساؤلات من المستفيدين منه.
وبحسب آلية الاستحقاق فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (الذين سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل وفقا لصحيفة “مكة”.
1 ما هو حساب المواطن؟
برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.
2 متى سيطلق البرنامج؟
سيبدأ استقبال طلبات تسجيل المواطنين مطلع فبراير 2017.
3 من هم المستفيدون؟
الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، كما سيشمل أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملي بطاقات التنقل.
4 لماذا أنشئ الحساب؟
لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية.
5 لماذا لا يستمر الدعم الحكومي للمنتجات؟
توفير الدعم بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين الاستفادة منه ومن ضمنهم غير السعوديين وذوي الدخل المرتفع، كما أدى إلى التعامل مع جميع فئات المستهلكين بالطريقة نفسها من غير التمييز بين احتياجات ذوي الدخل المحدود وذوي الدخل المرتفع، وأدى إلى إفراط بعض المستهلكين في استهلاك المنتجات المقدمة.
6 هل سيشمل الأسر غير السعودية؟
يشمل بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير السعودي وفئة حاملي بطاقة التنقل.
7 هل جميع الأسر السعودية مشمولة بالبرنامج؟
سيكون البدل المالي مقدما للأسر من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
8 من في الأسرة الذي سيحصل على البدلات؟
سيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة وهو من سيحصل على البدل.
9 ما هو تعريف الأسرة؟ ولماذا تقدم البدلات للأسر فقط؟
تعريف الأسرة: فرد مستقل المسكن أو مجموعة من الأفراد تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى «زوج، زوجة، ابن، بنت» ويقطنون في مسكن واحد، كما يندرج تحتهم جميع الأبناء والبنات غير المتزوجين في حال كانوا يقطنون في المسكن نفسه.
10 كيف يمكن التأكد من تقديم الوثائق اللازمة؟
البوابة الالكترونية توجه المتقدمين على البرنامج إلى الوثائق اللازمة بناء على هيكل الأسرة لإكمال الطلب.
11 ما هي آلية التقديم للبرنامج؟
البوابة الالكترونية هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، حيث ينشئ رب الأسرة حسابا عبر البوابة الالكترونية.
12 هل يمكن التسجيل عبر المكاتب؟
لا يوجد مكاتب لاستقبال طلبات التقديم، وإنما على البوابة الالكترونية.
13 هل هناك تاريخ نهائي للتسجيل؟
يبدأ التسجيل من فبراير، وبعد ذلك سيتم تقييم الاستحقاقية بشكل دوري وضمن فترة محددة كل شهر، وليس هناك تاريخ نهائي للتسجيل.
14 متى يصرف أول بدل؟
قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.
15 ماذا يعني الفرد المستقل؟
هو غير المتزوج ويشمل الأعزب، الأرمل والأرملة، المطلق والمطلقة، ويسكن في سكن مستقل عن رب الأسرة.
16 هل يتطلب تحديث البيانات الخاصة بالتسجيل بشكل دوري؟
يكتفى بالتسجيل لمرة واحدة، ولكن يجب على المتقدم تحديث بياناته في حالة تغيرها بشكل دوري.
17 ما هي متطلبات التسجيل؟
إنشاء حساب على الموقع الالكتروني.
18 ماذا لو لم يكن لدي هاتف جوال؟
يجب أن يكون للمتقدم هاتف جوال لغرض إرسال كلمة السر الموقتة لمتابعة عملية التسجيل في البوابة.
19 هل يمكن لشخص ما أن يسجل البيانات نيابة عني؟
لا يجوز لأي شخص تعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالإنابة عن أي شخص آخر.
20 لو كنت غير مؤهل، ماذا سيقدم لي البرنامج؟
يتم تقييم أهلية المستفيدين بشكل دوري، ويمكن إعادة التقديم بعد ثلاثة أشهر.
21 هل الموظف والعسكري والمتقاعد مستحقون للبرنامج؟
نعم، والبرنامج لا يميز بين نوع الوظيفة والحالة الوظيفية في اتخاذ قرار الاستحقاق.
22 كيف يتم احتساب دخل الأسرة والتحقق منه؟
يعد دخل رب الأسرة هو الدخل الأساس، ويشمل المبالغ من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهريا أم سنويا.
23 هل يمكن الحصول على البدل للمستفيد من الضمان الاجتماعي؟
نعم حيث سيتم إلحاق مستفيدي الضمان بالبرنامج تلقائيا.
24 كيف أتحقق من أهليتي؟ وكيف سيحتسب الاستحقاق؟
من خلال البوابة الالكترونية، كما سترسل رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الأهلية، ويحتسب الاستحقاق بناء على دخل الأسرة، وعدد الأفراد.
25 كيف ستكون آلية الاستحقاق؟
بعد تقديم الطلب، سيراجع من قبل فرق العمل، للتأكد من استكمال وصلاحية الوثائق المرفقة، وسترسل رسالة نصية للمسجلين لإخبارهم بحالة الطلب، وكذلك من خلال البوابة.
26 ماذا أفعل إن لم تصلني البدلات وأنا مؤهل أو كانت قيمة البدلات خاطئة؟
سيكون هناك إجراء موضح على البوابة، وسيتوفر مركز اتصال للتعامل مع مثل هذه الحالات.
27 هل يمكن الاعتراض على قرار عدم الأهلية؟ وما الجهة المسؤولة عن تلقيه؟ وكيف أعترض؟
سيكون هناك إجراء موضح على البوابة للتعامل مع هذه الحالات خطوة بخطوة.
28 أين يمكن توجيه الأسئلة والشكاوى؟
يمكن الاطلاع على قائمة الأسئلة الشائعة الموجودة على الموقع الالكتروني، كما يمكن توجيه الأسئلة أو الشكاوى إلى مركز الاتصال أو منصات التواصل الاجتماعي.
29 ما هو شكل البدل الذي سيقدم؟
هو بدل نقدي يحول مباشرة إلى حساب المستفيد المستحق.
30 متى ستصرف المبالغ؟
قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.
31 هل سيتم تقييم الاستحقاق بشكل دوري؟
نعم سيتم ذلك بشكل دوري.