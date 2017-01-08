الداخلية: قائمة الصيعري بقي منها 5 إرهابيين.. ولا يمكن ربط المساكن بنظام البصمة

المحتوى السابق المحتوى التالي الداخلية: الهالك الصيعري كان مبتعثاً في تخصص الهندسة ويعد من العناصر الإرهابية المعقدة