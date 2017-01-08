كشف العميد بسام عطية، أن الهالك طايع الصيعري، الذي تم القضاء عليه في حادثة حي الياسمين، كان أحد طلاب الابتعاث في تخصص الهندسة في نيوزيلندا، ويعد من العناصر الإرهابية المعقدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء (السبت) للكشف عن تفاصيل وملابسات العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن في حي الياسمين شمال الرياض وأسفرت عن مقتل الإرهابيين طايع سالم يسلم الصيعري وطلال سمران الصاعدي..بحسب مزمز
وأوضح العطية أن الإرهابي طايع الصعيري كان متخصصاً في تصنيع الأحزمة الناسفة، فيما بين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في ملابسات المداهمة، أن الجهات الأمنية حرصت على تطويق الموقع بشكل جيد وإبلاغ السكان القريبين من مسكن الإرهابيين لأخذ الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن المطلوبين أطلقا النار بكثافة على رجال الأمن في محاولة للهروب.
يشار إلى أن الداخلية كشفت أن المطلوبين، ضبط في المنزل الذي تواجدا فيه حزامان ناسفان في حالة تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.
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