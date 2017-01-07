كشف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن العجلان أن بلاغاً من مواطن كان وراء عملية الإيقاع بالمتورطين في قضية إفراغ صك مزور قيمته 400 مليون ريال.
وأوضح العجلان وفقاً لصحيفة “الرياض” أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام مواطن بالتبليغ عن مخالفات لدى إحدى كتابات العدل تمثلت في تزوير بيانات أحد الصكوك، وبناء عليها باشرت الهيئة مهام أعمالها بالتحري والتحقق من صحة البلاغ.
وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإجراءات النظامية بمخاطبة وزارة العدل، لعمل ما يقتضيه النظام في مثل هذه الحالة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد وجه مؤخراً بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف وإحالتهم للمحاكمة وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور.
- صور: مقتل إرهابيين في عملية أمنية شمال الرياض.. وبيان مرتقب للداخلية لكشف تفاصيل العملية
- فيديو: كل ما يجب أن تعرفه عن حساب المواطن وطريقة دفع الدعم وإجراءات التسجيل
- «الشورى»: رفع سن التقاعد المدني ل 62 عاما
- المفتي ردًّا على امرأة اغتابته: “أنا مسامح.. أسأل الله لنا ولها العافية”
- خادم الحرمين يوافق على زيادة أعداد الحجاج وتوسيع الطاقة الاستيعابية لموسم حج 1438
- أمريكا تُسلّم المملكة 4 معتقلين من سجن جوانتانامو
- المرور: 11 مخالفة إذا اقترنت باستخدام الجوال أثناء القيادة تؤدي لإيقاف السائق 24 ساعة
- الفيصل يروي موقفين نادرين لوالده.. تلقينه الإنجليز درساً في اللياقة وواقعة جيشه المحاط بالجن
- عبارات تسويقية خارجة عن الذوق على شيكولاتة سنيكرز.. والتجارة تستدعي الشركة
- استقدام العمالة يدفع سفارة المملكة بالفلبين لتحذير المواطنين