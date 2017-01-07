كشفت مصادر أن قراراً بفرض “السعودة” إجبارياً على المدارس الأهلية بمختلف المراحل سيصدر قريباً، وذلك بعد أن لاحظت الجهات المعنية توفر الأعداد الكافية من الكودار التعليمية السعودية المؤهلة من الجنسين.
وبينت المصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن هناك تكدساً في جميع التخصصات التعليمية، وسيجري اختيار أفضل الكوادر التعليمية عبر اختبارات تنظمها “هيئة تقويم التعليم العام”، وتوفير التدريب اللازم بعد ذلك لمن يجتازوا الاختبارات، مشيرة إلى أن “سعودة” الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية سيسهم في رفع مستوى مخرجات التعليم.
وذكرت المصادر أن التقارير الرسمية تُشير إلى وجود وفر كامل في كافة التخصصات التعليمية للبنين والبنات بدون استثناء، حيث سيعمل توطين التعليم على تخفيف البطالة بين الجامعيين المؤهلين للتدريس.
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