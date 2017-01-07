أذاعت قناة “روتانا خليجية”، حلقة خاصة عن برنامج “حساب المواطن”، الذي أعدته المملكة بهدف خدمة المواطن وترشيد مصادر الإنفاق والدخل، واستضافت العديد من الشخصيات التي تناولت الموضوع بالشرح من كل زاوية.
فعلى سبيل المثال، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الدمام، الدكتور سعود المطير، إن الاقتصاد السعودي كان يعتمد على البترول، وكان البترول هو المحرك الأساسي للاقتصاد ككل، وبالتالي كان على المملكة أن تنظر إلى الأمام وتبحث عن خطط تنموية بعيدة عنه خصوصًا في ظل انخفاض قيمته العالمية منذ عام 2014.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، أحمد الجبير، أن المواطن ينظر إلى آثار الميزانية الجديدة على سكنه وتعليمه ومعيشته، والتقط عضو مجلس الشورى، د. فهد بن جمعه، طرف الحديث ليؤكد أن أسعار النفط في عام 2014، وصلت إلى 70 دولار ثم انخفضت بنسبة 48 % في 2015 وقلت أيضًا في عام 2016..بحسب مزمز
واستمر ضيوف “القناة” في شرح مميزات برنامج “حساب المواطن”، الذي تهدف المملكة من ورائه التحول نحو ترشيد الإنفاق في الدولة ورفع الكفاءات والحد من الإنفاق المالي في المشاريع المتعثرة، حيث بدأ البرنامج في جميع الوزارات ودمج العديد من القطاعات في بعضها لتقليل الإنفاق والوصول بالميزانية إلى النقطة “صفر” وألا يتأثر المواطن بالخطوات الاقتصادية الجادة التي تقوم بها المملكة.