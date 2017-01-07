كشف موقع “عمون” الأردني، صورة نادرة للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو يحمل سلاحا “رشاش” وبلحية كثة، قيل إنها التقطت له أثناء اجتماع لفصائل المقاومة عام 2003.
وقال مصدر عراقي الذي زود الموقع بهذه الصور إن “تلك الصورة للرئيس الراحل في اجتماع لفصائل المقاومة العراقية أثناء بحث مستجدات عملية مقاومة القوات الغازية”، رافضا الحديث عن كيفية احتفظ بهذه الصورة لسنوات طويلة وكيف حصل عليها؟ أو علاقته الإنسانية بهذا الرجل؟. وتابع قائلا: “لكن في ذكرى رحيله هذا الإنسان كان لابد من إظهار جزء من الحقيقة وطبيعة الصراع الذي عشناه”.