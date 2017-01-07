تسبب الآي كلاود بطلاق عروس لم يمض على زواجها ستة أشهر فقط. وفي التفاصيل أن الزوجة تلقت من زوجها هدية عبارة عن جوال جديد وطلبت منه وضع شريحته بجوالها القديم، لأن جواله لا يعمل.
وما إن وضع شريحته بالجوال انهالت الرسائل المحفوظة عن طريق «الآي كلاود» والتي كانت تتضمن أنواع السباب والقذف فيه ووالدته وبأسرته بسبب أنه كان يمنعها من زيارة صديقاتها فما كان منه بطلبها جمع مقتنياتها لظرف حدث له وما إن أوصلها منزل والدها حتى رمى عليها يمين الطلاق.
وقال مصدر في العائلة وفقا لصحيفة “عكاظ” إن العروس كانت تقوم بربط الجوال بحساب الآي كلاود الخاص بها ما جعل جميع الرسائل القديمة تتخزن وتظهر بمجرد تغيير الشريحة.
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