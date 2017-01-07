يقترب مجلس الشورى في جلساته القريبة المقبلة من إقرار تعديلات على نظام التقاعد المدني، تضمنت زيادة سنتين للسن التقاعدي للنظام المعمول به إلى 62، وتسوية معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 60% بدلاً من 40%، وإضافة ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وكذلك أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي ليكونوا ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، والجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة للزوجين..بحسب الخرج اون لاين
- «الشورى»: رفع سن التقاعد المدني ل 62 عاما
- المفتي ردًّا على امرأة اغتابته: “أنا مسامح.. أسأل الله لنا ولها العافية”
- خادم الحرمين يوافق على زيادة أعداد الحجاج وتوسيع الطاقة الاستيعابية لموسم حج 1438
- أمريكا تُسلّم المملكة 4 معتقلين من سجن جوانتانامو
- المرور: 11 مخالفة إذا اقترنت باستخدام الجوال أثناء القيادة تؤدي لإيقاف السائق 24 ساعة
- الفيصل يروي موقفين نادرين لوالده.. تلقينه الإنجليز درساً في اللياقة وواقعة جيشه المحاط بالجن
- عبارات تسويقية خارجة عن الذوق على شيكولاتة سنيكرز.. والتجارة تستدعي الشركة
- استقدام العمالة يدفع سفارة المملكة بالفلبين لتحذير المواطنين
- المالية تنفي بدء تطبيق الضريبة على بعض السلع المنتقاة.. وهذا هو الموعد المحدد للتنفيذ
- المرور: جلوس الأطفال بأحضان قائد المركبة أو بالمقعد الأمامي مخالفة.. وهذه عقوبتها