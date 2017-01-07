ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي نفذه شخص مسلح على مطار فلوريدا إلى 5 أشخاص بعد وفاة عدد من المصابين بجروح خطرة.
وقالت قناة (إم.إس.إن.بي.سي) الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص أيضا، كما اعتقل مشتبه به بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات لعدد من الأشخاص يتواجدون حاليا في المطار قولهم إن الأوضاع هدأت لكن الشرطة ما زالت تمنع المسافرين من مغادرته بغرض التفتيش والتأكد من عدم وجود مسلحين آخرين.
وكان المطار في حسابه على تويتر “ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية”. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المطار على الفور للتعليق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن مسافرين شوهدوا يفرون من المكان، فيما تجمع آخرون على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة.
ووقع اطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.