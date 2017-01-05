أكد الاقتصادي عبدالحميد العمري أن قرار مؤسسة النقد اليوم زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن، سيكون سلبياً أكثر منه إيجابياً، موضحاً أن أسعار العقار المتضخمة بدأت بالتصدع والانحدار.
ووصف “العمري”، عبر عدة تغريدات نشرها من خلال صفحته على “تويتر”، قرار “النقد” بقرار الوقت الضائع لإنقاذ العقاريين، وقال إنهم سيتحججون به لوقف التراجع الذي تشهده السوق في الفترة الحالية؛ إلا أنه أكد أنه لن يجدي نفعاً لهم.ونشر معادلة يوضح فيها طريقة تراجع أسعار العقارات في السعودية، مبيناً أن “3.3 ملايين مقترض + ارتفاع مرتقب لتكاليف المعيشة” سيؤدي حتماً إلى بداية تراجع أسعار العقار.
ونصح “العمري” الأفراد بالتروي كثيراً، وعدم الانجراف وراء شهوة الاقتراض العقاري الميسر بوضعه الآن، والتفكير بالدخل الشهري المتآكل وزيادة الأعباء مستقبلاً..بحسب مزمز
وتابع: “اليوم قد تجد مسكناً بـ 1.5 مليون ريال، وبعد أقل من عام سينخفض إلى مليون أو أقل، شراؤك له الآن يُعتبر خسارتين، الأولى قرض ضخم عليك، والثانية خسارة سعر”.
وقال: “لا يمنع أن يتم الاستفادة من قرار ساما الأخير مستقبلاً؛ لكن بعد انخفاض الأسعار الجائرة، وبعد أن تعلم كيف ستتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء والبنزين وغيرها”.
وأضاف قائلاً: “العقار دخل الآن مرحلة الاحتضار والموت، وأي قرار بتسهيل الاقتراض العقاري هو إنقاذ للعقاريين لا إنقاذ لك، خاتماً بعبارة: أنت هنا الكبش”.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد قررت اليوم زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، مشيرة إلى أن ذلك سيقتصر على المواطنين.
يشار إلى أن السوق العقارية تمر في الفترة الراهنة بحالة ركود كبيرة تهاوت معها الأسعار بنسبة 30%؛ بعد التضخم الذي شهدته السوق خلال الأعوام الماضية؛ بسبب تراجع الطلب الذي قابلته زيادة في العرض.
لا يمنع أن تستفيد من قرار ساما الأخير مستقبلا لكن بعد انخفاض الأسعار الجائرة وبعد أن تعلم كيف ستتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء والبنزين الخ
لتعلم أخي/أختي أن العقار الآن دخل مرحلة الاحتضار والموت، وأن أي قرار بتسهيل الاقتراض العقاري هو انقاذ للعقاريين لا انقاذ لك
أنت هنا الكبش!
وللعلم؛ اذا انخفض السعر السوقي للمسكن لن يتم تخفيض القرض العقاري عليك بأي حال من الأحوال، بل ستستمر بالدفع حتى آخر ريال من القرض العقاري!!
لتعلم وتتأكد 100٪ من مخاطر التهور للاقتراض والشراء بأسعار متضخمة تتهاوى اليوم؛ أنظر إلى المتورطين الآن بالقروض العقارية بعد خصم رواتبهم!!
دع انخفاض أسعار الأراضي والعقارات يأخذ مجراه الذي بدأ وسيستمر، واحذر مليون مرة أن تكون أنت مطية انقاذ عقاري متورط بعجزه عن بيع أرض أو مسكن!
اليوم قد تجد مسكن بـ 1.5 مليون ريال، وبعد أقل من عام سينخفض الى 1.0 مليون أو أقل، شراءك له الآن يعتبر خسارتين:
1- قرض ضخم عليك
2- خسارة سعر
قرار بالوقت الضائع للعقاريين:
تشبع القروض البنكية “464 مليارريال، 3.3 مليون مقترض” + ارتفاع مرتقب لتكاليف المعيشة + بداية تراجع أسعار العقار https://twitter.com/sama_gov/status/816895310085681152 …
قرار سلبياته أكثر من إيجابياته، في وقت بدأت الأسعار المتضخمة عقاريا بالتصدع والانحدار!
قد يتحجج به تجار العقار لايقاف التراجع، لكن لن يجدي!!