نعت إحدى المدارس الابتدائية الأهلية بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، لأحد أولياء الأمور وفاة ابنه داخل المدرسة ،عبر رسالة جوال SMS، وهو على قيد الحياه ، الأمر الذي أحدث فاجعة لوالده الذي لم يتمالك نفسه ، متوجهاً للمدرسة ، فاقداً وعيه ، وعند وصوله وردت رسالة مُماثلة تُفيده أن رسالة النعي والتعزية أرسلت بالخطأ.وفي التفاصيل وفقا لموقع سبق، فإن المواطن “بندر بن أحمد الحارثي” كان مُنشغلاً في المنطقة الصناعية ، وتفاجأ برسالة SMS ترده على جواله ، من المدرسة الابتدائية الأهلية التي ينتسب إليها ابنه في الصف الثاني ، مفادها : “المكرم ولي أمر الطالب / إياد .. لقد آلمنا نبأ وفاة ابنكم وفجعنا كما فجعكم ، فعند الله نحتسبه وإنا لله وإنا اليه راجعون .. أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم ، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ، نرجو من الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون” .
ويقول ولي الأمر : “بعدها فقدت وعيي ، واستغربت أن المدرسة بهذه الحالة تُبلغ برسالة جوال وليس باتصال هاتفي ، ولم أستطع أن أتمالك نفسي إثر محاولات الاتصال على المدرسة دون إجابة ، وتوجهت في غير شعوري نحوها ، وقبل وصولي وردتني رسالة أخرى مفادها: “المكرم ولي أمر الطالب إياد..نعتذر عن الإرسال الخاطئ” ؛ حيث دخلت بحثاً عن ابني في المدرسة ووجدته والحمد لله على قيد الحياة، وسط تواجد المعلمين ، مُقدمين الاعتذار الذي لا ينفع مُقابل ما كُنت عليه من وضع ، مُقدرين الحالة التي كُنت عليها.
ويقول ولي الأمر : “بعدها فقدت وعيي ، واستغربت أن المدرسة بهذه الحالة تُبلغ برسالة جوال وليس باتصال هاتفي ، ولم أستطع أن أتمالك نفسي إثر محاولات الاتصال على المدرسة دون إجابة ، وتوجهت في غير شعوري نحوها ، وقبل وصولي وردتني رسالة أخرى مفادها: “المكرم ولي أمر الطالب إياد..نعتذر عن الإرسال الخاطئ” ؛ حيث دخلت بحثاً عن ابني في المدرسة ووجدته والحمد لله على قيد الحياة، وسط تواجد المعلمين ، مُقدمين الاعتذار الذي لا ينفع مُقابل ما كُنت عليه من وضع ، مُقدرين الحالة التي كُنت عليها.