أبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أسفها لقيام إحدى الصحف بنشر كاريكاتير قالت إنه ينتقص كرامة الإنسان ويخالف النصوص الشرعية.
وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان، أن ما قامت به الصحيفة يخالف قيم ومبادئ الإنسان المنصوص عليها في مواثيق واتفاقيات دولية صادقت المملكة عليها، مطالباً الصحيفة بحذف الكاريكاتير.
وكانت إحدى الصحف قد نشرت أمس “كاريكاتير” شبه العامل الأجنبي بفأر يقوم بقرض الحبل أمام موظف سعودي ليقطع عليه طريقه..بحسب مزمز
وحظي الكاريكاتير بتداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه الكثير منهم بالمسيء والعنصري، فيما دافع البعض عن الكاريكاتير والرسام واعتبروا ما قام به دفاعاً عن الموظف السعودي وتعبيراً عن واقع سوق العمل.
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