بدأت الحكومة الهندية تنفيذ مشروع كبير لحصر وترقيم ثروتها الحيوانية من البقر والجاموس تحديدا، والتي يقدر عددها بـ 88 مليونا، في جميع ولايات الهند.
وسيشارك في المشروع أكثر من 100 ألف متخصص سيقومون بتركيب بطاقات إلكترونية صغيرة في آذان البقر والجاموس، والتي ستتضمن رقما تعريفيا فريدا مكونا من 12 رقما.
وتسعى الحكومة من وراء المشروع لتوسيع نطاق مراقبة الأبقار والجواميس في جميع أنحاء الهند، ومتابعة حالتها الصحية والكميات التي تنتجها من ألبان، وغيرها من الجوانب التي تسعها الحكومة لمتابعتها عن كثب.
وبمجرد وضع البطاقة الإلكترونية في أذن الماشية سيقوم الفني المختص بتسجيل الرقم على قاعدة بيانات متصلة بالإنترنت، والتي ستتضمن العديد من المعلومات المتعلقة بالماشية وملاكها.
ووفقا لتقارير صحفية محلية فإن المشروع الجديد يشبه تقريبا نظام “آدهار” الذي يشمل نحو مليار هندي حتى الآن، ويمنحهم أرقاما تعريفية يمكن استخدامها في مختلف المعاملات الحكومية.
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