أكدت الجمارك السعودية على جميع المنافذ الجمركية بعدم السماح بدخول المركبات سواءً الكبيرة أو الصغيرة التي تسحب خلفها مقطورة للأمتعة تغطي الإنارة الخلفية للمركبة، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح بدخول هذه المركبات إلا بعد أن تُجهز المقطورة أو حامل الأمتعة بإنارة خلفية حمراء، وتكون بشكل واضح حتى لا تتسبب المركبة في حوادث على الطريق.
ووفقا لصحيفة الجزيرة يأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية على تنفيذ متطلبات السلامة المتعلقة بالمركبات التي تسحب حامل أمتعة أو مقطورة شحن، حيث لاحظت مؤخرًا من خلال مراقبة دخول وخروج المركبات أن بعض المركبات القادمة على هذا الشكل لا تتوفر فيها متطلبات السلامة من أهمها عدم وجود إنارة خلفية واضحة.
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