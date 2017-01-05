قال أحد المواطنين في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هناك تجاوزات مالية في تعليم مكة بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال، مضيفًا أن الشؤون القانونية تحقق، وتبحث عن المتجاوزين، على حد قوله.
وبحسب موقع “سبق” فإن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، نفت تلك الاتهامات معتبرة إياها بمخالفة نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضافت الإدارة، أن التهكم على منسوبيها وقياداتها بأسلوب غير لائق، وإثارة الرأي العام ضد جهة حكومية، تعمل تحت الأنظمة والتعليمات الرسمية، وتخضع للرقابة المالية والإدارية من الجهات الرقابية المختصة يعد تجاوزًا، وعليه توضح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن تلك التغريدات تدخل ضمن مخالفات، نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما ما جاء في آخر تغريدة للمواطن المذكور عن وجود تجاوزات مالية بقيمة مليون ريال في تعليم مكة المكرمة.
وتابعت:” لن تقف الإدارة صامتة أمام محاولات تضليل الرأي العام بنشر أباطيل، سواء من جهات إعلامية أو حسابات شخصية، وفق ما كفله نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ولاسيما في مادتَيْه الثانية والثالثة، وستتخذ خطوات قانونية عاجلة في ذلك لردع المتجاوزين”.
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