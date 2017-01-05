قدم مواطن بمحافظة تيماء بلاغاً إلى الجهات الأمنية ضد مجهول اخترق تطبيق الـ”واتسآب” الخاص به وبزوجته، ومن ثم التنصت على مكالمتهما وتسجيلها وبثها، إضافة إلى الحصول على صور خاصة بهما.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أحد المواطنين فوجئ باختراق حسابه الشخصي هو وزوجته على “الواتسآب” من قبل مجهول مستخدماً حيله في ارتكاب أفعال مشينة، مبيناً أن الأمر زاد مؤخراً بصورة كبيرة عقب التنصت على مكالماته الصوتية وتسجيلها وإرسال رسائل وبث مكالمات هاتفية برسائل صوتية لعدد من معارفه من رقمه ورقم زوجته، وكذلك سرقته صوراً خاصة بهما.
وأوضح المواطن أن الأمر تطور عقب دخوله بمشاكل أسرية كبيرة بسبب الأفعال المشينة لمخترق حسابه وحساب زوجته؛ ما دفعه إلى تقديم بلاغ للجهات الأمنية.
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