احتجزت الشرطة الماليزية ممتلكات تخص سيدة سعودية، عقب تحريزها ضمن متعلقات تم ضبطها مع مقيم عربي أُلقي القبض عليه بتهمة السرقة؛ الأمر الذي يحول دون عودتها إلى المملكة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن السيدة تعرضت لعملية سرقة خلال مرافقتها ابنها المعاق أثناء دراسته في ماليزيا، لكنها فوجئت بعدم إعادة الشرطة متعلقاتها المسروقة والتي تضم المحفظة وبها نقودها إضافة إلى هاتفها، واحتجازها لعرضها خلال محاكمة اللص المقبوض عليه.
وأوضحت السيدة أن الشرطة رفضت إعطاءها متعلقاتها إلا عقب انتهاء محاكمة السارق.
بدوره، أكد سفير المملكة لدى كوالالمبور فهد الرشيد أن السفارة تلقت شكوى من السيدة وتعمل على إنهاء أزمتها وتمكينها من العودة للمملكة، لافتاً إلى أن السفارة أوفدت مندوباً لحضور جلستين عقدتهما المحكمة إلا أن القاضي أجل القضية.
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