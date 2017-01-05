في مباراة جماهيرية يلتقى في تمام الساعة الرابعة عصر الخميس الموافق 7/ 4 / 1438ه على صالة ملعب مدينة الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة نادي الفاروق بمحافظة المجاردة بنادي ضمك من محافظة خميس مشيط وذلك في المباراة النهائية لدوري منطقة عسير لدرجة الشباب للكرة الطائرة والتي وصل لها نادي الفاروق بعد تغلبه في دوري الاربعة على فريق نادي العرين بنتيجة 3/ 0 وقد رفع المشرف العام على الكرة الطائرة الاستاذ علي حنفان العمري شكره وتقديره لرئيس مجلس الادارة الشيخ عاطف بن شاكر والذي ضاعف مكافأة الفوز للفريق في حالة فوز الفريق ببطولة منطقة عسير والى نائبة الاستاذ بلقاسم ربيع وامين عام النادي الاستاذ صديق بيه ولجميع اعضاء مجلس الادارة الموقرين والى الجهاز الفني والاداري واللاعبين ..بحسب خاط
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