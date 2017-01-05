تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع تغريدة مواطن ذيلها بصورة لمنتج شيكولاتة تابع لشركة “سنيكرز”، احتوى على دعاية حملت عبارات وصفتها بـ “الخارجة عن الذوق العام”، لافتة إلى أنها استدعت الشركة.
وكان مواطن قد نشر صورة لأحد منتجات الشركة، احتوى على عبارات مثل “مشكلجي” و”مهوّي” و”معصّب”، مطالباً وزارة التجارة بالتحقيق في الأمر.
وردت وزارة التجارة عبر حسابها بموقع “تويتر” على تغريدة المواطن (الأربعاء) بأنه تم استدعاء الشركة وتطبيق الإجراءات وأخذ التعهد عليهم بعدم تكرار ذلك.
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