توفيت صباح اليوم الأربعاء، مسنة ثمانينية متأثرة بالضرب الذي تلقته على يد خادمة المنزل، يوم الاثنين في مدينة الرس.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً مساء يوم الاثنين يفيد بتعرض مواطنة في العقد الثامن من العمر للاعتداء بالضرب من قبل عاملة منزلية من جنسية آسيوية تبلغ من العمر (٤٠ سنة)، والتي تسببت لها بإصابات متفرقة بالساعد الأيمن والرأس, نقلت على إثرها لمستشفى الرس العام لتلقي العناية الطبية اللازمة..بحسب مزمز
وبين بأنه ورود تقرير مستشفى الرس العام المتضمن وفاتها صباح اليوم الاثنين، مضيفاً بأن المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة.
وأشار “السحيباني” إلى انه تم إيداع المتهمة سجن النساء بمدينة بريدة وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.
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