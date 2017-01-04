أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن جلوس الأطفال في المقعد الأمامي للمركبة أو بين أحضان قائدها هو مخالفة مروية تُعرض صاحبها لمخالفة مالية تتراوح بين 150 إلى 300 ريال.
وأوضح الربيعان وفقاً لما أوردته “عكاظ”، أن المرور يمنع منعاً باتاً ركوب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للمركبة باستثناء السيارات التي لا يوجد بها مقاعد خلفية، مبيناً أن تلك التنبيهات تهدف إلى الحفاظ على السلامة المرورية.
وبيّن أن تكرار قائد المركبة لتلك المخالفة سيحيله لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لدراسة سجل مخالفاته وإيقاع العقوبة التي تناسب حالته.
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