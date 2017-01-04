طعن أحد طلاب مدرسة بالمنطقة الشرقية وكيل المدرسة اثر محاولة الوكيل حل مشكلة بين طالبين، اعتديا على بعضهما.
ونقل موقع “سبق” عن مصادر إن عبدالرحمن الغافقي وكيل المدرسة المتوسطة غرب الدمام نُقل للمستشفى، بعد أن تعرض للاعتداء بالطعن، وإصابة عينه اليسرى بإصابة قوية، وأكدت أن إدارة التعليم فتحت ملفًّا للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص للموقع أن إدارة المدرسة صنفت الحالة من الدرجة الخامسة، ورفعت للمكتب والجهات المختصة، فيما مكتب التعليم بغرب الدمام بصدد إكمال إجراءاته للتحقق أولاً، ومن ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها.
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