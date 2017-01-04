روى الكاتب خالد السليمان، معاناة مواطن في ملاحقة معاملة تثمين وصرف تعويض أرض أقام عليها مشروع محطة وقود، قبل أن تُنزع ملكيتها لصالح مشروع جسر في منطقة الجوف، والتي ذكرته بقصة أرض كانت لجده مرت بتجربة مشابهة.
وروى السلمان، في مقاله بـ “عكاظ”، شكوى المواطن التي أرسلها له، وأصابته بـ “الدوخة”، حيث كتب: “أرفق برسالته سلسلة من نتائج ونقاشات اجتماعات لجان التثمين ولجان تحديد إحداثيات الموقع لزوم التثمين، حتى شعرت للوهلة الأولى أن الموقع المراد نزع ملكيته هو موقع مدينة (أتلانتس) المفقودة أو أن نزعه يتم لصالح بناء الهيكل المزعوم وليس جسرا في طريق بري”.
وأضاف: ” ٦ سنوات من المرمطة بين المكاتب لتعويض رجل خسر في بناء مشروعه مدخرات عمره البالغة ثلاثة ملايين ريال.. بينما لم يستغرق مصادرة حلمه وتعطيل مصلحته سوى خطاب واحد لم تستغرق كتابته سوى ثوان معدودة”، مؤكدا أن المواطن يشكو من تردي أحواله المالية وعجزه عن الوفاء بالتزاماته المعيشية بسبب ضياع رأس ماله.
وذكّرت الواقعةُ الكاتبَ بقصة مزرعة جده التي مرت بها أنابيب النفط “البيب”، قبل أكثر من 20 سنة، حيث مُنع من التصرف بالبناء أو الزراعة بجزء كبير من مزرعته، إلى أن مات الرجل ومات بعض ورثته وما زال التعويض حبيس الأدراج.
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