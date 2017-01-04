انتزع فريق الخليج تعادلا ثمينا أمام الاتحاد بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرةالمشعة، في إطار منافسات الجولة الـ 15 بدوري جميل السعودي.
وخلال الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدف لفهد المولد مع حلول الدقيقة 36، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم العميد بهدف دون رد..بحسب مزمز
وفي الشوط الثاني عاد فريق الخليج من بعيد، ليتمكن عبد الله سالم من معادلة النتيجة في الدقيقة 69.
وكان أخر تعادل حققه الاتحاد في الجولة الـ 3 أمام الأهلي بهدف لكل فريق، لتتواصل سلسة انتصارات العميد، حتى سقط أمام الخليج في فخ التعادل.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 في المركز الثالث، بينما وصل رصيد إلى 13 نقطة بالمركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري جميل.