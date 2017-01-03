قام رجل بتزويج ابنته ذات الثماني سنوات من ثلاثيني دون مراعاة لصغر سنها، وذلك قبل أن يتدخل القائمون على خط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري لإيقاف الزيجة، بعد بلاغ من أحد أقارب الطفلة.
وأوضحت مصادر، بحسب صحيفة “مكة”، أن الأب كان يريد تزويج الطفلة؛ رغبةً في الاستيلاء على مهرها، مشيرةً إلى أن نفس الأب زوّج ابنته الأخرى في عام 2015 وكان عمرها ثماني سنوات أيضاً من رجل يكبرها بـ50 عاماً، ولكن لم يُوقف الزواج لعدم إبلاغ الجهات المختصة به.
وأبانت أن خط مساندة الطفل أوقف خلال عام 2016 عديداً من حالات زواج القاصرات، مشيرةً إلى أن الرغبة في الحصول على المال كانت القاسم المشترك بين آباء هؤلاء القُصَّر.
ولفتت إلى أن الخط تلقى بلاغات عن زيجات فتيات تراوحت أعمارهن بين 8 و17 عاماً، وكانت الفتيات في جميع الحالات مجبرات على الزواج أو غير مؤهلات لاتخاذ القرار.
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