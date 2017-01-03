قالت صحيفة محلية أن مختص في مجال استقدام العمالة المنزلية، برر تباين الأسعار بين مكاتب الاستقدام على الموقع المعتمد من قبل وزارة العمل «مساند» والأسعار الحقيقية التي تتقضاها مكاتب الاستقدام من العملاء، بأنه أمر يخضع لظروف الاستقدام في جنسيات معينة، وهناك مبالغة في أسعار بعض الجنسيات مثل السريلانكية.
وقال منصور الجابري، وفقا لصحيفة “الرياض” إن بعض المكاتب ترفع التسعيرة دون وجود أي مبرر، مضيفاً أن انخفاض أسعار بعض الجنسيات جاء نتيجة لاتفاقيات ما بين وزارة العمل، والدول الأخرى.
وتبين من خلال موقع “مُـسانِد” وجود تفاوت في أسعار الاستقدام من مكتب إلى آخر في الرياض، إضافة إلى أن مدة الاستقدام موحدة بشهرين، كما أن الجنسيات المعروضة اقتصرت على ست جنسيات: “كمبوديا، الفلبين، سيرلانكا، فيتنام، باكستان، بنغلاديش، الهند، بالنسبة لمهنة “عاملة منزلية”.
وبلغت تكلفة استقدام العمالة المنزلية من “الفلبين” 16 ألف ريال، وفي بعض المكاتب إلى 25 ألف ريال، إضافة إلى أن متوسط الوقت اللازم للخدمة يصل شهرين، بينما وصلت أسعار الاستقدام من فيتنام 23 ألف ريال، إلى 18 ألف ريال، ومدة استقدام لا تتجاوز شهرين من تاريخ توقيع العقد.
وتفاوتت أسعار الاستقدام من “باكستان” بشكل ملحوظ، حيث تراوحت الأسعار من 11 ألف ريال، لتصل في بعض المكاتب إلى 15 ألف ريال، ومدة لم تختلف عن الجنسيات الأخرى، حيث لا تتجاوز شهرين، بينما بدت أسعار الاستقدام من بنغلاديش الأقل بسعر موحدة ما بين المكاتب الاستقدام بمبلغ سبعة آلاف ريال، ومدة استقدام شهرين.
وسجلت سريلانكا أعلى الجنسيات سعرا بالنسبة للاستقدام، فيما يخص مهنة “عاملة منزلية”، حيث سجلت 26 ألف ريال، بينما ذكرت أقل المكاتب للاستقدام من الجنسية ذاتها 9500 ريال، وبنسبة المدة المتفق عليها في موقع مساند، وبلغت أسعار الاستقدام من كمبوديا 22 ألف ريال كحد أعلى.
يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت قبل أيام التسعيرة الجديدة التي وضعتها لاستقدام العمالة المنزلية من سيرلانكا والفلبين؛ حيث حددت مبلغ 1560 دولارا، فقط لاستقدام عمالة سيرلانكا ولم يتقيد بهذه التسعيرة سوى مكتب واحد.
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