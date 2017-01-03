ذكرت مصادر أن شركات الطيران بدأت مع مطلع العام الجديد (2017) رفع أسعار تذاكر رحلات الطيران الداخلية بنسبة 10%، وذلك بعد زيادة مماثلة العام الماضي.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”مكة” أن زيادة الأسعار تأتي تطبيقاً للمرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، حيث سيتم رفع الأسعار 10% في ثلاث مراحل، مضى منها اثنتان، وفي المرحلة الرابعة سيتم تحرير الأسعار من جميع القيود.
وأبانت أنه سيتم رفع أسعار تذاكر الرحلات الداخلية إلى 30% عام 2018، على أن تُحرر في 2019 بشكل كامل.
وأضافت أن القرار يسمح لشركات الطيران بزيادة سعر التذكرة حتى 80% فوق السعر المحدث في حال وصول إشغال مقاعد الطائرة إلى 70%.
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