أكدت مصادر أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وافق على السماح للكاتب الصحفي زهير كتبي بمغادرة السجن أمس الإثنين؛ وذلك لحضور عزاء والدة زوجته.
وأشارت المصادر إلى تأكيد نجل زهير خبر السماح لوالده بمغادرة السجن وحضور العزاء، معرباً عن شكره للقيادة على هذه المبادرة الإنسانية والتجاوب مع طلبهم، وفقاً لـ”عكاظ”، آملاً أن تنجلي الظروف وتكتمل فرحتهم بمغادرة والدهم السجن نهائياً.
يشار إلى أن “كتبي” كان قد تم القبض عليه بمكة المكرمة في يوليو من العام 2015، وصدر بحقه حكم بالسجن 4 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين، ومنعه من الكتابة ومن الظهور الإعلامي؛ وذلك في قضية تصريحاته التي طالت الملك سعود رحمه الله.
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