أكد عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، أن الجمارك لم يرد لها أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ.
وقال في رد على استفسار: “لم يرد أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية، ولم يتم إيقاف فسح التبغ”.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت اليوم أنباء عن إيقاف الجمارك حاويات التبغ في منافذ عدة أمس، بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق، تمهيدًا لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة ١٠٠ % بناء على اتفاقية دول الخليج. وهي المعلومات التي نفتها “الجمارك” بشكل رسمي مساء اليوم.
وكانت صحف قد أكدت أمس أن بدء تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، سيتم بدءًا من الربع الثاني للعام 2017، وفق ما تضمنته وثيقة التوازن المالي.
وقالت المصادر حينها: “لم يتقرر حتى الآن الموعد الرسمي لبدء تطبيقها، سواء في بداية الربع الثاني للعام الميلادي الجاري، أو منتصف أو نهاية الربع الثاني”.
ونفت المصادر أمس أن يكون قد تقرر تطبيق الضريبة مع بداية العام الميلادي، مؤكدة أن الجهة التنفيذية لتطبيق الضريبة – وهي الهيئة العامة للزكاة والدخل – لم تُصدر حتى الآن أي قرار لبدء تطبيق الضريبة مع بداية العام، كما أن المنافذ لم يصل لها أي قرار لبدء التطبيق، فيما تتجه هيئة الزكاة والدخل لتنفيذ ما ورد في وثيقة التوازن المالي بتطبيق الضريبة المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017.
وجاءت التوضيحات في أعقاب انتشار شائعات عن بدء تطبيق الضريبة، ورفع أسعار التبغ مع بداية عام 2017. وهي الشائعات التي تسببت في بدء سوق سوداء على منتجات التبغ، واختفاء المنتجات من محال كثير من مدن ومحافظات السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية بحسب صحيفة سبق.
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