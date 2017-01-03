وثق وزير البترول السابق، علي النعيمي، صفقة غريبة أبرمتها أرامكو في وقت سابق، تقضي باستيراد رمال من إحدى الولايات بأمريكا بتكلفة عالية، قبل أن يوجه بإيقاف الصفقة.
وروى النعيمي في مذكراته “من البادية إلى عالم النفط” القصة التي حدثت بعيد توليه منصب إدارة شركة أرامكو، حيث كتب: “وقعت عيناي على فاتورة غريبة لم أصدق محتواها بادئ الأمر، كانت فاتورة استيراد شحنة رمال من ولاية وايومينغ بأمريكا، أصابني الذهول من هذه الفاتورة المكلفة، فكيف نستورد الرمال ونحن المحاطون بالرمال من كل جانب؟”..بحسب مزمز
وأوضح أنه سأل المدير العام الأمريكي، المسؤول عن المشروع، الذي علل الأمر بأن لرمال وايومينغ خصائص معينة وشكلا يجعلها مثالية للاستخدام، حيث أكد أن الشركة تستورد هذه الرمال منذ سنوات.
وبيّن النعيمي أنه أوقف الصفقة الغريبة وطلب من الشركة التي تعج بعلماء الجيولوجيا أن تبحث عن رمال مناسبة في المملكة، مؤكدا أنه فور بدء البحث عثروا على رمال في السعودية تحقق المواصفات المطلوبة.
- قرار وزاري يحرم آلاف المعلمين من مكافآت التعداد السكاني
- رسميًا.. الجمارك السعودية: لم يردنا أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ولم نوقف الفسح
- القصة الغريبة لرمال مستوردة كانت تجلبها أرامكو من أمريكا.. وكيف أوقف النعيمي الصفقة؟
- الوليد عن إعلان وقف الخدمات: أصدرت شيكاً بالمطالبة.. لماذا تم التشهير بنا؟
- تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم.. والادعاء العام يعترض
- مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل
- الواتساب يطيح بسعوديين الحوثية تجمعنا وكبار الشخصيات
- 14 قتيلاً وجريحاً سعودياً بين ضحايا هجوم ملهى إسطنبول
- فضلاً عن البدل النقدي.. هذا ما سيقدمه حساب المواطن في المستقبل للمستفيدين
- المغامسي: لا تتم مصالح الناس دينيًّا ودنيويًّا إلا بالبيعة لولي الأمر