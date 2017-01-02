الوليد عن إعلان وقف الخدمات: أصدرت شيكاً بالمطالبة.. لماذا تم التشهير بنا؟

المحتوى السابق المحتوى التالي تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم.. والادعاء العام يعترض