أصدرت المحكمة الجزائية في جدة أحكاما متفرقة بحق 3 من أفراد شبكة دعارة تضم 3 مقيمات ومقيما، تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامة، والإبعاد عن البلاد.
وبحسب صحيفة “الوطن” فإن المتهمين تورطوا في إقامة سهرات ماجنة في شقة تمتلكها زعيمة الشبكة في جدة، بمشاركة رجال من الطبقة الثرية، ومن ثم يتم ابتزازهم للحصول على أموال منهم فيما اصطلح مؤخرا على تسميته بـ”الخرفنة”.
وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من القبض على 3 مقيمات ورجل من جنسية عربية، وبعد إحالتهم للمحكمة الجزائية تمت مواجهتهم بالتهم الموجهة من الادعاء العام، بناء على دلائل الضبط أثناء مداهمة الشقة التي جهزتها رئيسة الشبكة لإقامة الحفلات الماجنة ودعوة الرجال الأثرياء وتمكينهم من النساء لممارسة الرذيلة في تلك الحفلات.
وأضاف المصدر أن رئيسة الشبكة كانت تحرص على الكيفية التي تستطيع من خلالها جمع المال للفائدة التي جاءت من أجلها، حيث حضرت إلى جدة للعمل في صالون نسائي، وحينما رأت أن ذلك لا يحقق لها ما ترجوه من مبالغ مالية امتهنت تشغيل النساء بالمشاركة في السهرات الماجنة مع مجموعة رجال، وأخذ مبلغ من المال على ذلك، وبعد سماع أقوال المتهمين والمدعي العام أصدر ناظر القضية الأحكام بحق المتهمين الأربعة.