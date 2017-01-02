نشرت الشرطة التركية أول صورة للمشتبه به الرئيس في هجوم الملهى الليلي في إسطنبول. وقالت إن الرجل، الذي لم يعرف اسمه حتى الآن ربما يكون من تركستان الشرقية أو أفغانستان أو الشيشان.
وبثت اللقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل الملهى لحظة بدء المسلح في إطلاق النار على المحتفلين من بندقية كلاشنيكوف في مذبحة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة؛ ما أدى إلى مقتل 39 شخصا، بينهم 7 سعوديين وجنسيات عربية أخرى. وقالت الشرطة إن اللقطات تم التقاطها في مدخل الملهى.
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