قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك إن مجلس إدارة نادي الزمالك قد رصد مبلغ 40 مليون يورو لبيع محمود عبدالمنعم ” كهربا” نهائياً لنادي الاتحاد، نافياً توصله لاتفاق مع مسؤولي النادي السعودي على بيع اللاعب.
وجاءت تصريحات “منصور” لصحيفة اليوم السابع حيث قال عن التصريحات التي أدلى بها حاتم باعشن رئيس النادي، بخصوص استمرار اللاعب مع الاتحاد، بأنها غير صحيحة مؤكداً أن الحصول على هذه القيمة هي شرطه الوحيد لبيع “كهربا”.
وقال منصور إن مباراة القمة الأخيرة التي خسرها الزمالك، أكدت حاجة “الأبيض” لجميع اللاعبين، مؤكداً تمسكه والجهاز الفني باستمرار تواجد “كهربا” و”فتحي” مع الفريق، ولكن إذا وافقت الأندية التي ترغب في ضمهما على شروط الزمالك المالية فإنه سوف يوافق على رحيلهما، على أن يتم تعويضهما بصفقات جديدة بحسب صحيفة سبق.
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