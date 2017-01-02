اعتقلت السلطات الإيرانية في محافظة خرسان رضوي شمال شرق إيران مواطنًا سعوديًّا بتهمة محاولة تهريب مبلغ 44700 دولار..بحسب مزمز
وزعمت صحيفة ” tehrantimes ” الإيرانية أن المتهم السعودي حاول تهريب المبلغ نقدًا من إيران دون أن يفصح عن الأموال التي يحملها، أو يحصل على وثائق من البنك أو الجهة الرسمية التي حصل منها على هذا المبلغ .
وقال حيمد رضا كريم، أحد المسؤولين في مطار مشهد الدولي: إن المواطن السعودي أُوقف من قِبل السلطات الأمنية، عقب العثور على المبلغ؛ وذلك لمخالفته الأنظمة. واعتبر عمله محاولة تهريب لعدم إفصاحه عن المبلغ للجهات الأمنية في المطار أثناء محاولة المغادرة .
وأضاف كريم بأنه تم توقيف المتهم وتغريمه 55 ألف دولار، مشيرًا إلى أن المتهم سيستمر في الحبس إلى حين دفع الغرامة المالية .
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