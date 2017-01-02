كشفت إدارة نادي الاتحاد، كيف تصرفت في القرض المالي الذي حصل عليه النادي الموسم الماضي بقيمة 50 مليون ريال، وعن السبب الرئيسي في خصم 3 نقاط من رصيد النادي في الدوري، بقرار “فيفا”.
وأوضحت الإدارة في بيان لها أن القرض استخدم لسداد مستحقات القضايا الخارجية المترتبة على النادي، وفقا لضوابط الرئاسة العامة لرعاية الشباب حينها، وأن مجلس الإدارة الحالي يؤكد أن اللجنة المشرفة على الصرف قامت بدورها على الوجه المطلوب.
وأضافت أن النادي سدد في أكتوبر 2015 مستحقات الأرجنتيني مانسو، من نفس القرض، إلا مبلغ 9279 دولارا عمولات وأتعابا، ظهر الخلاف عليها في وقت لاحق من عام 2016، وتسلم النادي خطابا بضرورة سداد ذلك المبلغ.
وأشارت إلى أن الموظف المسؤول في النادي حينها توقع باجتهاد خاطئ أنه نفس المبلغ الذي سدد للاعب في أكتوبر 2015م دون إبلاغ إدارة النادي بالخطاب، كما لم تتابع أمانة الاتحاد السعودي مع النادي ما تم اتخاذه حيال السداد.
ولفتت إلى أنه نتج عن ذلك تأخر السداد في الوقت المحدد، علمًا بأن إدارة النادي توصلت الى اتفاق مع وكيل اللاعب والذي خاطب “فيفا”، لتعليق حسم النقاط ولا تزال الإدارة تواصل اتصالاتها في هذا الخصوص.
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