كشف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد بن ناصر، أن الغرفة وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة جبزي التركية لإنشاء مدينة صناعية تضم نحو 3 آلاف مصنع، تكون على غرار المدينة الصناعية في إسطنبول التركية.
وتابع رئيس غرفة المدينة المنورة، وفقاً لـ”المدينة”، أن العمل لإنشاء هذه المدينة سيبدأ في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وستتولى شركة جزيللار التابعة لغرفة جبزي التركية إنشاء المدينة، وتقدر قيمة المشروع بنحو 188 مليون ريال.
وأضاف ابن ناصر، أن مشروع المدينة الصناعية سيكون على مساحة 10 ملايين متر مربع، بجنوب غرب المدينة المنورة، وستكون المدينة التي تضم بين 80 – 90% من أنواع الصناعات تحت إشراف هيئة المدن الصناعية.
وأشار إلى أن غرفة المدينة تعتزم تأسيس شركة سعودية 100% تابعة للغرفة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المدينة الجديدة، فيما ستتولى شركة جزيللار تشغيلها، كون أن لها خبرة في إنشاء المدن الصناعية في تركيا وفي عديد من الدول الغربية منها مدن في الولايات المتحدة الأمريكية.
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