تسببت مشاركات تم رصدها لسعوديين على قروبي واتساب، الأول يحمل اسم «كبار الشخصيات»، والثاني «الحوثية تجمعنا»، بإيقافهما على ذمة القضية، وإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي أصدرت بحقهما قراري اتهام بمساسهما بالنظام العام.
وقالت المصادر بحسب صحيفة «مكة» بأن القبض على المتهمين جرى في أوقات متقاربة من ربيع الآخر الماضي، حيث قبض على أحدهما في اليوم الرابع منه، فيما أطيح بالآخر في منتصفه.
أحد المدعى عليهما في هذه القضية تجاوز التأييد القولي إلى الفعلي، وذلك بتصويره مركبة رجل أمن بواسطة هاتفه الجوال، ونشرها في قروب الواتساب المسمى «الحوثية تجمعنا» بقصد تحديد مواقع الدوريات وتحركاتها، من أجل تحقيق أهداف الحوثيين ومخططاتهم التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والاستقرار.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض نهاية الأسبوع الماضي جلسة توجيه التهم بحق المدعى عليهما في هذه القضية، حيث طالب الادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيرية بحقهما.
ما هي التهم التي يواجهها المدعى عليه الأول؟
1 تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة من خلال اشتراكه في القروب المسمى «كبار الشخصيات»، والذي يتضمن محتويات تمس أمن الوطن واستقراره والوقوف ضده في زمن الحرب وتأييد عدوه
2 حيازته عددا من الصور الإباحية
تاريخ إيقافه:
15 ربيع الآخر 1437
ما هي التهم التي يواجهها المدعى عليه الثاني؟
1 تصوير مركبة رجل أمن بواسطة جواله وإرسالها على الواتساب بهدف نشر مواقع الدوريات الأمنية للإخلال بالأمن
2 تصويره مركبة رجل أمن ونشرها عبر «واتساب» في القروب المسمى «الحوثية تجمعنا» بقصد رصد الدوريات الأمنية وتحديد مواقعها وتحركاتها وما تؤديه من مهام أمنية من أجل تحقيق أهدافهم ومخططاتهم
3 حيازته مجموعة من المقاطع الإباحية
تاريخ إيقافه:
4 ربيع الآخر 1437