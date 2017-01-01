ذكر مصدر دبلوماسي صومالي أن تفاهمات أولية حول تصدير العمالة المنزلية الصومالية إلى المملكة تم الانتهاء منها.
وأضاف المصدر وفقا لـ”الاقتصادية” أن وزير العمل الصومالي سيزور المملكة قريباً لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستقدام، مشيراً إلى أن عدد العمالة المتوقع استقدامها إلى المملكة لا يقل عن 10 آلاف عامل وعاملة.
وأبان أن السفارة الصومالية لديها عديد من الطلبات من قبل شركات سعودية لاستقدام العمالة في عدة تخصصات، مؤكدا أن الاستقدام سيكون وفق شروط الاتفاقية، بعكس ما كان يتم في الماضي من استقدام للعمالة بشكل فردي.
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