كشفت مصادر مطلعة، عن وقوع حالات وفاة وإصابات لمواطنين سعوديين في الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليلياً بمدينة إسطنبول التركية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وقالت المصادر: إن الأجهزة الأمنية في تركيا تبحث عن هويات المواطنين المتوفين والجرحى للتعرف عليهم، بحسب صحيفة “الوطن”.
وكان مسلح أطلق النار داخل ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية؛ ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين.
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نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزيرة تركية قولها إن جنسيات ضحايا حادث ملهى إسطنبول تشمل السعودية والمغرب ولبنان والعراق وليبيا وإسرائيل، جاء ذلك قبل أن تكشف “إخبارية الحدث” أن هناك 5 قتلى و 9 جرحى سعوديين في الهجوم.
جاء ذلك بعد قليل من إعلان الداخلية التركية عن وجود مواطنين عرب بين ضحايا الهجوم على الملهى الليلي أمس.