قالت صحيفة “حرييت” التركية إن منفذي الهجوم على الملهى الليلي في منطقة أورتاكوي في إسطنبول كانوا يرتدون زي “بابا نويل” لحظة فتحهم النار على المحتفلين برأس السنة الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين قولهم إن المنفذين ارتدوا زي “بابا نويل”، وقاموا بوضع سلاحهم في ما يشبه كيس الهدايا الذي يحمل على الظهر؛ للتمويه، ولتسهيل دخولهم إلى موقع الاحتفال دون أن يشك فيهم أحد.
وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن المهاجمين وصلوا إلى الموقع بواسطة سيارة “تاكسي” صفراء اللون لا تلفت الانتباه، ونزلوا منها بهيئة “بابا نويل”، ودخلوا المبنى، وقاموا بإطلاق النار على المحتفلين وقتلوهم.
وقام الأمن التركي بالتحفظ على سيارة المهاجمين، ونقلها من المكان لإحدى الدوائر الأمنية؛ من أجل فحصها.
ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إنه رأى شخصين وهما يطلقان النار في الوقت الذي كان يتواجد فيه داخل النادي ما بين 500 و600 شخص.