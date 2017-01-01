أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، السبت، قرارا بإقالة مجلس إدارة نادي أهلي دبي، دون إبداء أسباب واضحة لهذا القرار.
وعبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال نادي أهلي دبي: “قرر حاكم دبي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي وشركة كرة القدم، برئاسة خليفة سعيد سليمان، وعضوية كل من: خالد على بن زايد الفلاسي، وعلى عتيق بن لاحج، وعبدالكريم الحاج أهلي، وأحمد محمد الكمالي، وعيسى محمد سبت”.
وأضاف البيان: “يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الأعضاء، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد”.
وأوضح البيان: “يكون للجنة إدارة الحسابات المصرفية والعقود الخاصة بالنادي والشركة وغيرها من الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل المتخصصة؛ لمعاونتهما في أداء مهامهما، سواء من بين أعضاء اللجنة أو من غيرهم”.
ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 26 نقطة في دوري كرة القدم المحلي.