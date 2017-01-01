كشفت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 أن لبرنامج “حساب المواطن” رؤية مستقبلية واسعة وشاملة، فضلاً عن الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه في المرحلة الأولى له، بعد فتح باب التسجيل في شهر فبراير القادم.
وأوضحت الوثيقة التي كشفت عنها وزارة المالية أن بدل الإصلاحات للأسر السعودية يمثل الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون فيما بعد برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة.
وأضافت أن البوابة الخاصة به تعتبر نظاما موحدا لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المصروفات الحكومية عبر توحيد الاستثمار في الأصول والأنظمة المتعددة..بحسب مزمز
وبينت الوثيقة أن البرنامج في المستقبل سوف يدعم الغذاء وباحثي العمل، وتملك السكن، ودعم الإيجار ، والخدمات الصحية والتأمين الصحي، والتعليم بكل مراحله، ومكافآت الطلاب.
يشار إلى أن وزارة المالية أكدت في وقت سابق أن مقدار الدعم سيتشكل وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.
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